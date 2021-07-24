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Tırpan sallarken, şemsiyeyle kavurucu sıcaktan korunuyor

ERZURUM’un İspir ilçesinde kavurucu sıcakta tarlada tırpanla ot biçen Bülent Erkan (41), şemsiyeyi omuzlarına bağlayarak kendisine gölgelik yaptı. Erkan bu sayede hem serinlediğini hem de sivrisineklerden korunduğunu söyledi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Temmuz 2021 Cumartesi 10:49
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Tırpan sallarken, şemsiyeyle kavurucu sıcaktan korunuyor

İspir ilçesinin kırsal Yedigöl Mahallesi'nde oturan Bülent Erkan, sıcaktan korunmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Erkan, çayırda tırpanla ot biçerken şemsiyeyi omuzlarından kendisine bağladı. Tırpan sallarken şemsiyenin dönüp rüzar oluşturduğunu söyleyen Erkan, aynı zamanda şemsiyenin ucuna astığı püsküller sayesinde de sivrisineklerden korunduğu belirtildi.

Bülent Erkan, bu kadar sıcak bir yaz hatırlamadığını ifade ederek, "Bu yıl aşırı derecede sıcak var. Rakım yüksek ve nem olmadığı için güneş daha etkili. Zaman zaman 40 dereceyi bulan sıcaklıkta saatlerce tırpan sallayarak ot biçmek hiç kolay değil. Bulduğum bu basit düzenekle hem sineklerden hem de güneşten korunuyorum. Bu düzeneği birkaç kişinin kullanmaya başladığını duydum" diye konuştu.

Aynı zamanda dağcılık sporu ile de ilgilenen Bülent Erkan'ın sosyal medyada paylaştığı görüntüler, ilgi gördü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumIspirçiftçiSıcakşemsiye
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