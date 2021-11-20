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Tokat'ta 4,0 büyüklüğünde deprem

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Kasım 2021 Cumartesi 10:59
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Tokat'ta 4,0 büyüklüğünde deprem

AFAD: Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 10.02'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TokatNiksarDeprem
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