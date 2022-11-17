Tokat'ta, biri kÃ¶y muhtarÄ±, 3 kiÅŸinin silahla vurulmuÅŸ cesetleri bulundu

Merkeze baÄŸlÄ± EskikÃ¶yâ€™de saat 01.00 sÄ±ralarÄ±nda, bir ahÄ±rÄ±n yakÄ±nÄ±ndaki aracÄ±n yanÄ±nda 3 kiÅŸinin cansÄ±z bedeninin bulunduÄŸu ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye jandarma ekipleri sevk edildi. YapÄ±lan incelemede kÃ¶y muhtarÄ± Bahattin Karnak, kuzeni AydÄ±n Karnak ile Halil KargÄ±n'Ä±n tabanca ile vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼kleri belirlendi. Olay yeri ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± ilk inceleme ve elde edilen bulgular doÄŸrultusunda AydÄ±n Karnak'Ä±n, diÄŸer 2 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra intihar ettiÄŸi deÄŸerlendiriliyor.

YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Ã¶len 3 kiÅŸinin cesetleri, otopsi iÅŸlemleri iÃ§in Tokat Devlet Hastanesiâ€™nin morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.