Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
4.668,52
ALTIN
1.056,32
DOLAR
18,62
STERLÄ°N
22,19
EURO
19,36
Samsun'da kamu konutlarÄ± satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Samsun'da kamu konutlarÄ± satÄ±ÅŸa...
Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2.500 SÃ¶zleÅŸmeli Personel alacak
Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2.500 SÃ¶zleÅŸmeli...
Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 144 Memur alacak
Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±...
Didim'de eÄŸitim ve dinlenme tesisi kiraya verilecek
Didim'de eÄŸitim ve dinlenme...

Tokat'ta, biri kÃ¶y muhtarÄ±, 3 kiÅŸinin silahla vurulmuÅŸ cesetleri bulundu

TOKATâ€™ta kÃ¶y muhtarÄ± Bahattin Karnak (47) ile Halil KargÄ±n (52) ve AydÄ±n Karnakâ€™Ä±n (45) tabancayla vurulmuÅŸ cesetleri bulundu. AydÄ±n Karnak'Ä±n, kuzeni Bahattin Karnak ileÂ Halil KargÄ±n'Ä± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra intihar ettiÄŸi Ã¼zerinde duruluyor.

17 KasÄ±m 2022 PerÅŸembe 10:16
Tokat'ta, biri kÃ¶y muhtarÄ±, 3 kiÅŸinin silahla vurulmuÅŸ cesetleri bulundu

Merkeze baÄŸlÄ± EskikÃ¶yâ€™de saat 01.00 sÄ±ralarÄ±nda, bir ahÄ±rÄ±n yakÄ±nÄ±ndaki aracÄ±n yanÄ±nda 3 kiÅŸinin cansÄ±z bedeninin bulunduÄŸu ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye jandarma ekipleri sevk edildi. YapÄ±lan incelemede kÃ¶y muhtarÄ± Bahattin Karnak, kuzeni AydÄ±n Karnak ile Halil KargÄ±n'Ä±n tabanca ile vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼kleri belirlendi. Olay yeri ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± ilk inceleme ve elde edilen bulgular doÄŸrultusunda AydÄ±n Karnak'Ä±n, diÄŸer 2 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra intihar ettiÄŸi deÄŸerlendiriliyor.

YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Ã¶len 3 kiÅŸinin cesetleri, otopsi iÅŸlemleri iÃ§in Tokat Devlet Hastanesiâ€™nin morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TokatEskikÃ¶yCinayetIntihar
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
Durdurulan minibÃ¼ste 10 tabanca ele geÃ§irildi; 2 gÃ¶zaltÄ±
Durdurulan minibÃ¼ste 10 tabanca ele geÃ§irildi; 2 gÃ¶zaltÄ±
KarlÄ±ova'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±
KarlÄ±ova'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±
Bursa'da sahte iÃ§ki zehirlenmesinde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 5'e Ã§Ä±ktÄ±
Bursa'da sahte iÃ§ki zehirlenmesinde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 5'e Ã§Ä±ktÄ±
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans