Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1391.91
ALTIN
489.57
DOLAR
8.6360
STERLİN
11.8163
EURO
10.1374
TOKİ'den konut ve iş yeri satışı
TOKİ'den konut ve iş...
3 adet işyeri satışa sunuldu 
3 adet işyeri satışa...
Tarım arazileri ihaleyle satılıyor
Tarım arazileri ihaleyle satılıyor
İstanbul Atlas Üniversitesi Akademik Personel Alıyor 
İstanbul Atlas Üniversitesi Akademik...

TOKİ İzmir Yenitepe konutları açık artırma için gün sayıyor

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İzmir Yenitepe'de inşa edilen 267 konutun, 30 Eylül'de açık artırma yoluyla satışa sunulacağı bildirildi. Projede yer alan dairelerin yüzde 40 peşinat ve 120 ay vadeli ödeme planıyla satışa çıkartılacağı belirtildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Eylül 2021 Salı 10:21
0 Okunma
TOKİ İzmir Yenitepe konutları açık artırma için gün sayıyor

Türkiye genelinde gayrimenkul sektöründe önemli bir konut yükünü karşılayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yeni ev satışlarına devam ediyor. Her yıl 100 binin üzerinde konut inşaat eden TOKİ, İzmir'de ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir açık arttırma düzenleyecek. Bu kapsamda Yenitepe'de inşa edilen 267 konut, 30 Eylül 2021 tarihinde açık artırma yoluyla satışa sunulacak.

YÜZDE 40 PEŞİNAT 120 AY VADELİ ÖDEME

Vatandaşlar projede yer alan daireleri yüzde 40 peşinat ve 120 ay vadeli ödeme planıyla satın alabilecek. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek. Konutlar için müzayede 30 Eylül 2021 tarihinde İzmir Balçova Termal Otel Kardelen Salonu ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda yapılacak. 134 bin TL peşinat, ayda 1.683 TL'den başlayan taksitlerle satın alınabilecek konutlara, 'www.emlakyonetim.com.tr' ve 'http://www.emlakyonetim.com.tr' internet adresinden ulaşılabilecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TOKİIzmirYenitepeKonut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki ilde PKK/KCK'ya şafak operasyonu: 9 gözaltı 
İki ilde PKK/KCK'ya şafak operasyonu: 9 gözaltı 
Kayıp olarak aranıyordu, sulama kanalında cesedi bulundu
Kayıp olarak aranıyordu, sulama kanalında cesedi bulundu
Karadeniz’de hamsi gözüktü
Karadeniz’de hamsi gözüktü
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans