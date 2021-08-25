Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1465.89
ALTIN
485.77
DOLAR
8.4130
STERLİN
11.5526
EURO
9.8858
Madeni yağ ve antifriz alınacak
Madeni yağ ve antifriz...
Araştırma görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi alınacak
TSE araç kontrol merkezi kiraya verilecek
TSE araç kontrol merkezi...
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy...

Tosya'da yayla evinin çatısı çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, yayla evinin çatısının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:53
0 Okunma
Tosya'da yayla evinin çatısı çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, gece saatlerinde Çukurhan Yaylası'nda bulunan evde meydana geldi. Ethem Reçber, Hasan Uslu ve İlhan Uslu, tadilat yaptıkları yayla evinin çatısına çıktı. 4 kişi evin onarım yaptıkları sırada evin çatısı çöktü. Çatı malzemelerinin altında kalan Ethem Reçber, olay yerinde hayatını kaybetti, Hasan Uslu ve İlhan Uslu ise yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlhan Uslu burdadaki müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Cansız bedeni morga kaldırılan Ethem Reçber'in Tosya Ortalıca Köyü İlkokul Müdürü olduğu öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TosyaYaylaEvçökme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şırnak eski Belediye Başkanı Kadirhan tutuklandı
Şırnak eski Belediye Başkanı Kadirhan tutuklandı
68 ülkeden büyükelçi ve diplomatlar Van'ı gezdi 
68 ülkeden büyükelçi ve diplomatlar Van'ı gezdi 
Manavgat yangınında ölü sayısı 8'e çıktı 
Manavgat yangınında ölü sayısı 8'e çıktı 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans