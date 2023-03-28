Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.997,80
ALTIN
1.202,78
DOLAR
19,10
STERLİN
23,58
EURO
20,65
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Fiskobirlik Müfettiş Yardımcısı Alacak
Fiskobirlik Müfettiş Yardımcısı Alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi 6 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gedik Üniversitesi 6...

Trabzon'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

28 Mart 2023 Salı 05:02
0 Okunma
Trabzon'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Trabzon

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize-Trabzon istikametinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 61 SL 480 plakalı otomobil, Yomra ilçe merkezi yakınlarında karşı şeride geçerek 61 NA 722 plakalı araçla çarpıştı.
Kazada her iki araçta bulunan Özgür Aydın ile Mücahit Sarı olay yerinde kaybetti, Erdem K. ile Onur Ç. ağır yaralandı.
Yaralılar, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonYomraKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sakarya'da demir yoluna devrilen ağaç ulaşımı aksattı
Sakarya'da demir yoluna devrilen ağaç ulaşımı aksattı
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Osmaniye'de av yasağı öncesi balıkçılar Aslantaş Baraj Gölü'ne son ağları atıyor
Osmaniye'de av yasağı öncesi balıkçılar Aslantaş Baraj Gölü'ne son ağları atıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans