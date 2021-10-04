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Trakya'da, İstanbul'un suyunu karşılayan barajlar kurudu

İSTANBUL'un su ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Kırklareli'nin Vize ilçesindeki Kazandere ile Pabuçdere barajları kurudu. Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 8,02'ye, Pabuçdere'ninki ise yüzde 3,19'a düştü. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerine göre yağışlarda yüzde 46 azalma olduğunu belirterek, "Sonbahar ile birlikte artan yağışlarla birlikte barajlar dolacaktır" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Ekim 2021 Pazartesi 09:38
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Trakya'da, İstanbul'un suyunu karşılayan barajlar kurudu

Trakya'nın Istranca Dağları'ndan İstanbul'a su taşıyan en önemli barajlardan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Aksicim köyü yakınlarındaki Kazandere ile Pabuçdere barajları, kuraklık nedeniyle kurudu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesi verilerine göre bu yılın nisan ayında doluluk oranı yüzde 72,53'e ulaşan Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 8,02'ye, 71,41 olan Pabuçdere'nin ise yüzde 3,19'a düştü. Pabuçdere Barajı'ndaki 'Can güvenliği bakımından göle girmek tehlikelidir' yazısı da toprak üzerinde kaldı. Kuruyan barajda besicilerin hayvanlarını otlattığı görüldü. İstanbul’a su sağlayan Trakya’daki Istrancalar Barajı’nın doluluk oranı ise 22,34 olarak ölçüldü.

İstanbul'un içme suyunu karşılayan 10 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 50,51 olarak ölçüldü. Bu barajlardan Trakya'da bulunan Kazandere, Pabuçdere ve Istrancalar barajlarının doluluk oranı ise en düşük seviyeyi gördü.

MARMARA'DAKİ YAĞIŞLARDA YÜZDE 46'LIK AZALMA VAR'

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerine göre yağışlarda azalma olduğunu söyledi. Prof. Dr. Tecer, "Mevsim normali dediğiniz zaman yağışlarda yüzde 46'lık bir azalma var. Yağışların yarı yarıya düştüğünü görüyoruz. Bunun Trakya bölgesindeki illerimize geldiğiniz zaman da durum farklı değil. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre eylül ayının kuraklık endeksine göre özellikle Edirne orta şiddetli kuraklık yaşamış bir bölge olduğunu, Kırklareli'nin ise hafif kurak bir dönem geçirdiğini gösteriyor. Son üç aylık kuraklık endeksinde normal değerler görünmek ile birlikte özellikle ağustos ayı içerisinde bu bölgede yağışlarda bir azalma, kuraklıkta orta şiddete doğru da bir artma eylemi olduğunu görüyoruz. Azalan yağışlar, bunun en önemli etkenlerinden bir tanesi. Dolayısıyla yağışlardaki azalma bunun birinci derecedeki nedeni. Sonbahar dönemine giriyoruz, sonbahar ile birlikte artan yağışlarla birlikte barajlar dolacaktır" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrakyaIstanbulBarajSuKuraklık
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