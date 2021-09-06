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Tren kazasında ölenlerin sayısı 7 oldu

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 7'ye çıktı. Kazada hayatını kaybeden Suzan Aksoy'un (37) ağır yaralanan eşi Halil Aksoy (44) da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Eylül 2021 Pazartesi 13:01
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Tren kazasında ölenlerin sayısı 7 oldu

Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde 4 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinde yük treni, hemzemin geçitte kapalı bariyerlerden geçmeye çalışan Bilal Küllü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı. Kazada Suzan Aksoy, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Hülya Dinçkol, Yaşar Yüce ve Nusret Açıkgöz hayatını kaybetti. Minibüs sürücü ile 7 kişi de yaralandı. Yaralıların arasında bulunan Suzan Aksoy'un eşi Halil Aksoy da hastanede yapılan tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Aksoy'un cenazesi, memleketi Tokat'ın Almus ilçesine gönderilecek ve burada eşinin yanında toprağa verilecek. Böylece tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağErgeneTrenKazaSuzan AksoyHalil Aksoy
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