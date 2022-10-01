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Tunca Nehri'nde DSİ temizliği başladı

EDİRNE’de, debisinin düşmesi sonucu otlar ve adacıklarla kaplanan Tunca Nehri'nde Devlet Su İşleri (DSİ) 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, sudan çok sayıda plastik şişe, sandalye ve araç tekerleği çıkardı.

01 Ekim 2022 Cumartesi 14:32
Tunca Nehri'nde DSİ temizliği başladı

Edirne’nin tarım arazilerini sulayan en önemli kaynaklarından Tunca Nehri'nde su miktarı, mevsim yağışlarının yetersizliği sonucu her geçen yıl düştü. DSİ verilerine göre, nehrin debisi, Suakacağı İstasyonu'nda bugün 4 metreküp/saniyeye düştü. Tarihi köprünün çevresinde su miktarının azalmasıyla ortaya çıkan adacıklar ve otların yoğunluğunun artması dikkat çekti. İnsan eliyle atılan başta plastik olmak üzere cam ve benzeri atıkların nehirdeki kirli görüntüsü de çevredekilerin tepkisine neden oldu. DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, nehirde temizlik çalışma başlattı. Ekipler, nehir yatağına makinelerle girerek adacıkları ve otları temizlemeye başladı. Temizlikte nehirden çok sayıda plastik ve cam şişe, plastik sandalye ve araç tekerleği gibi doğaya zararlı atıklar çıktı. Çalışmanın 2 günde tamamlanması bekleniyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tunca NehriEdirneDSİTemizlik
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