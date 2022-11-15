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Tunceli'de 'Eren Abluka Sonbahar-KÄ±ÅŸ-13 Operasyonu' baÅŸlatÄ±ldÄ±

Ä°Ã‡Ä°ÅžLERÄ° BakanlÄ±ÄŸÄ±, Tunceli'de 881 personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla 'Eren Abluka Sonbahar-KÄ±ÅŸ-13 Åžehit Jandarma Astsubay ÃœstÃ§avuÅŸ Celil Mutlu Operasyonu' baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve OvacÄ±k kÄ±rsalÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya ait sÃ¶zde hastane ile sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±n imha edildiÄŸini duyurdu.

15 KasÄ±m 2022 SalÄ± 10:40
Tunceli'de 'Eren Abluka Sonbahar-KÄ±ÅŸ-13 Operasyonu' baÅŸlatÄ±ldÄ±

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'yÄ± Ã¼lke gÃ¼ndeminden Ã§Ä±karmak ve bÃ¶lgede barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen terÃ¶ristleri etkisiz hale getirmek amacÄ±yla Tunceli'de 'Eren Abluka Sonbahar-KÄ±ÅŸ-13 (Tunceli-OvacÄ±k-YoÄŸunÃ§am) Åžehit Jandarma Astsubay ÃœstÃ§avuÅŸ Celil Mutlu Operasyonu' baÅŸlatÄ±ldÄ±. Tunceli Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± sevk ve idaresinde yapÄ±lan operasyonda; jandarma Ã¶zel harekat, jandarma arama kurtarma, polis Ã¶zel harekat, jandarma komando ve gÃ¼venlik korucusu timlerinden oluÅŸan 881 personel gÃ¶rev aldÄ±.

Nokta istihbaratÄ±na dayalÄ± olarak yapÄ±lan arazi aramalarÄ±nda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± 1'i sÃ¶zde hastane olmak Ã¼zere 2 maÄŸara ve 5 sÄ±ÄŸÄ±nak tespit edildi. SÄ±ÄŸÄ±nak ve maÄŸaralarda; 9 adet AK-47 piyade tÃ¼feÄŸi, 730 adet Ã§eÅŸitli Ã§aplarda mÃ¼himmat, 10 adet roketatar mÃ¼himmatÄ±, 18 adet piyade tÃ¼feÄŸi ÅŸarjÃ¶rÃ¼, 3 adet el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± (EYP) yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan telsiz, 12 adet EYP yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan pil bloku, 1 adet dÃ¼rbÃ¼n, 45 adet ameliyat malzemesi, 11 adet ameliyat aleti, 10 adet serum, 110 adet enjektÃ¶r, 200 adet neÅŸter, 12 adet ameliyat makasÄ±, 4 adet ÅŸÄ±rÄ±nga, 90 adet sargÄ± bezi, 4 Ã§ift ameliyat eldiveni, 2 adet oksijen maskesi, 3 adet kar elbisesi, 400 metre uzunluÄŸunda branda ve Ã§ok sayÄ±da Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man, yaÅŸam malzemesi ile muhtelif malzeme ele geÃ§irildi. Malzemeler ile depo, sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±naklar, imha edilerek kullanÄ±lamaz hale getirildi. TerÃ¶rÃ¼n tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 'Eren Abluka Sonbahar-KÄ±ÅŸ' operasyonlarÄ±nÄ±n halkÄ±n desteÄŸi ile inanÃ§lÄ± ve kararlÄ± olarak baÅŸarÄ±ylaÂ sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IÃ§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±TunceliEren Abluka SonbaharKÄ±ÅŸ13 OperasyonuTerÃ¶rTerÃ¶ristOperasyon
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