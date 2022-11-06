Tur otobÃ¼sÃ¼, Ã§ekiciyle taÅŸÄ±nan iÅŸ makinesine Ã§arptÄ±; 1 Ã¶lÃ¼, 10 yaralÄ±

Kaza, saat 06.30 sÄ±ralarÄ±nda Ã‡ambÃ¼kÃ¼ kÃ¶yÃ¼ mevkisinde meydana geldi. Mustafa Dursun idarisindeki 60 AAR 502 plakalÄ± 'GÃ¶k Mavi Turâ€™a ait tur otobÃ¼sÃ¼, RÄ±za A. yÃ¶netimindeki Ã§ekici ileÂ iÅŸ makinesine Ã§arptÄ±. Kazada otobÃ¼sÃ¼n kÄ±rÄ±lan camÄ±ndan yola fÄ±rlayan GÃ¼ler GÃ¼neÅŸ hayatÄ±nÄ± kaybetti, 10 kiÅŸi yaralandÄ±.

SaÄŸlÄ±k ekiplerince Amasya Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan 2'sinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu belirtildi.

Ã–LÃœ SAYISI 3'E YÃœKSELDÄ°

Amasya'nÄ±n TaÅŸova ilÃ§esinde tur otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n, Ã§ekici ile taÅŸÄ±nan iÅŸ makinesine Ã§arptÄ±ÄŸÄ± kazada Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 3â€™e Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¼ler GÃ¼neÅŸâ€™in (52) hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kazada aÄŸÄ±r yaralÄ± olarak kaldÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± hastanede tedavi altÄ±na alÄ±nan otobÃ¼s sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Mustafa Dursun (62) ve Mehmet KÄ±lÄ±Ã§arslan (65), tÃ¼m Ã§abalara raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. YaralÄ±lar, FazlÄ± Kurt, RÄ±za Ã‡aÄŸlar, BektaÅŸ Åžen, Ali YÃ¼cel, Ahmet Ã‡elik, Ã–zcan Yaman, Havva DemiryÃ¼rek ve Sami GÃ¼lâ€™Ã¼n de tedavilerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.Â

Kaza ile ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â