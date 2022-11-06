Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya 15
aÃ§Ä±k
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
4.216,98
ALTIN
1.004,00
DOLAR
18,57
STERLÄ°N
21,26
EURO
18,52
Yalova Ãœniversitesi SÃ¶zleÅŸmeli Personel alacak
Yalova Ãœniversitesi SÃ¶zleÅŸmeli Personel...
KoÃ§ Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
KoÃ§ Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi...
Ä°zmir KarabaÄŸlar'da 3.480 mÂ² arsa satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Ä°zmir KarabaÄŸlar'da 3.480 mÂ²...
Ã‡anakkale'de otel satÄ±ÅŸ ihalesi
Ã‡anakkale'de otel satÄ±ÅŸ ihalesi

Tur otobÃ¼sÃ¼, Ã§ekiciyle taÅŸÄ±nan iÅŸ makinesine Ã§arptÄ±; 1 Ã¶lÃ¼, 10 yaralÄ±

AMASYA'nÄ±n TaÅŸova ilÃ§esinde Ã§ekici ile taÅŸÄ±nan iÅŸ makinesine Ã§arpan tur otobÃ¼sÃ¼ndeki GÃ¼ler GÃ¼neÅŸ (52) hayatÄ±nÄ± kaybetti, 10 kiÅŸi yaralandÄ±.

06 KasÄ±m 2022 Pazar 12:14
Tur otobÃ¼sÃ¼, Ã§ekiciyle taÅŸÄ±nan iÅŸ makinesine Ã§arptÄ±; 1 Ã¶lÃ¼, 10 yaralÄ±

Kaza, saat 06.30 sÄ±ralarÄ±nda Ã‡ambÃ¼kÃ¼ kÃ¶yÃ¼ mevkisinde meydana geldi. Mustafa Dursun idarisindeki 60 AAR 502 plakalÄ± 'GÃ¶k Mavi Turâ€™a ait tur otobÃ¼sÃ¼, RÄ±za A. yÃ¶netimindeki Ã§ekici ileÂ iÅŸ makinesine Ã§arptÄ±. Kazada otobÃ¼sÃ¼n kÄ±rÄ±lan camÄ±ndan yola fÄ±rlayan GÃ¼ler GÃ¼neÅŸ hayatÄ±nÄ± kaybetti, 10 kiÅŸi yaralandÄ±.

SaÄŸlÄ±k ekiplerince Amasya Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan 2'sinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu belirtildi.

Ã–LÃœ SAYISI 3'E YÃœKSELDÄ°

Amasya'nÄ±n TaÅŸova ilÃ§esinde tur otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n, Ã§ekici ile taÅŸÄ±nan iÅŸ makinesine Ã§arptÄ±ÄŸÄ± kazada Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 3â€™e Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¼ler GÃ¼neÅŸâ€™in (52) hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kazada aÄŸÄ±r yaralÄ± olarak kaldÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± hastanede tedavi altÄ±na alÄ±nan otobÃ¼s sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Mustafa Dursun (62) ve Mehmet KÄ±lÄ±Ã§arslan (65), tÃ¼m Ã§abalara raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. YaralÄ±lar, FazlÄ± Kurt, RÄ±za Ã‡aÄŸlar, BektaÅŸ Åžen, Ali YÃ¼cel, Ahmet Ã‡elik, Ã–zcan Yaman, Havva DemiryÃ¼rek ve Sami GÃ¼lâ€™Ã¼n de tedavilerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.Â 

Kaza ile ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AmasyaTaÅŸovaTurOtobÃ¼sÃ§ekiciKazaTrafik KazasÄ±
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
4 iÅŸÃ§inin yaralandÄ±ÄŸÄ± madendeki patlamayla ilgili ocak ve ÅŸirket yetkililerinin ifadesi alÄ±ndÄ±
4 iÅŸÃ§inin yaralandÄ±ÄŸÄ± madendeki patlamayla ilgili ocak ve ÅŸirket yetkililerinin ifadesi alÄ±ndÄ±
MSB: PenÃ§e-Åžimsek bÃ¶lgesinde 1 asker ÅŸehit oldu
MSB: PenÃ§e-Åžimsek bÃ¶lgesinde 1 asker ÅŸehit oldu
Zonguldakâ€™ta maden ocaÄŸÄ±nda patlama: 4 yaralÄ±
Zonguldakâ€™ta maden ocaÄŸÄ±nda patlama: 4 yaralÄ±
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans