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Tur otobüsüyle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tur otobüsüyle çarpışan kamyonun şoförü Muharrem Aydın (56) öldü, 7 kişi yaralandı.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 12:02
Tur otobüsüyle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza, saat 08.30 sıralarında Serik- Manavgat D-400 kara yolu Çakış Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Serik'ten Manavgat yönüne giden Muharrem Aydın idaresindeki 07 YAV 44 plakalı kamyon ile aynı istikametteki İsmail Erdem'in kullandığı 07 EYS 07 plakalı tur otobüsü çarpıştı. Savrulan karpuz yüklü kamyon yolun sağındaki bariyerlere çarparak şarampole yuvarlanırken, tur otobüsü ise 300 metre ilerde durabildi. Kazada, araçta sıkışan kamyonun şoförü Muharrem Aydın, yaşamını yitirdi. Aydın’ın yanındaki oğlu Ramazan Aydın ile tur otobüsündeki yabancı uyruklu 5 kişi ve sürücü Erdem, yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı Ramazan Aydın ile otobüsteki 6 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından Serik ve Manavgat'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muharrem Aydın’ın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılamayınca kaza yerine 2 vinç sevk edildi. Kazayı duyup gelen Aydın’ın yakınları gözyaşı döktü. Aydın'ın yakınları, polis ve jandarma ekiplerine, "Trafiği kapatın, vinç bir an önce gelsin kurtarsın amcamızı, dayımızı" diyerek, yardım istedi. Gelen vinçlerin kamyonu kaldırmasıyla çıkarılan Muharrem Aydın'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaza nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatılan yolda yaklaşık 8 kilometre araç kuyruğu oluştu. Yoldaki ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgatTurOtobüsKamyonKazaTrafik Kazası
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