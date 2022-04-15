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Türkiye'nin dört bir yanından destek yağdı

EDİRNE'de evleriyle birlikte tüp bebek için biriktirdikleri 100 bin liraları da yanan Rasim (51) ve Hatun Balcı (38) çiftine, Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi. Edirne Valiliği'nce evi yapılacak Balcı çiftinin tüp bebek tedavisi içinse hastaneler devreye girdi. Kayseri ve İstanbul'dan gelen tekliflerle büyük mutluluk yaşayan çift, geleceğe artık umutla baktıklarını söyledi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Nisan 2022 Cuma 10:28
Türkiye'nin dört bir yanından destek yağdı

Havsa ilçesine Şerbettar köyünde 12 yıllık evli Rasim ve Hatun Balcı çifti, doğal yollardan çocuk sahibi olamayınca 3 kez tüp bebek tedavisi gördü ancak sonuç alamadı. Fabrika işçisi Rasim ile gündelik işlere giden Hatun Balcı çifti, yine tüp bebek tedavisi için para biriktirip, yakın çevresinden de borç aldı. Ramazan ayından sonra tedavi olmayı planlayan çiftin evleri, 10 Nisan'da elektrik kontağından çıkan yangında yandı. Balcı çiftinin çocuk sahibi olmak için biriktirdiği 100 bin lira da yangında kül oldu. Çiftin dramını DHA'nın gündeme getirmesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanından destek yağdı.

'TÜM MASRAFLARINIZI KARŞILAMAK İSTİYORUM'

Kayseri'de bir hastanenin tüp bebek merkezi de Balcı ailesine ulaşarak, tedaviyi üstlenebileceklerini açıkladı. Hastanenin tüp bebek merkezi koordinatörü Prof. Dr. Gökalp Öner, aileyi cep telefonundan görüntülü arayarak, her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi. Hatun Balcı ile görüşen Öner, "Sizin tüp bebek hayalinizi gerçekleştirmek istiyorum. Yaşanan olaydan dolayı çok üzüldüm. Sizi burada ağırlamak ve tüm masraflarınız karşılamak istiyorum" dedi. Hatun Balcı da tekliften dolayı mutlu olduğunu belirtti.

VALİ CANALP: HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ

Edirne Valisi Ekrem Canalp da dün aileyi ziyaret ederek her türlü desteği vereceklerini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski bakanlardan Veysel Eroğlu'nun da aileye destek verdiğini belirten Vali Canalp, "Tüm vatandaşlarımız müsterih olsun, ailemizin evlerini devlet imkanlarımızı kullanmak suretiyle yapacağız. Bir defa AFAD'dan alacağımız bir destek var. Bunun dışında Havsa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız destekleyecek. Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı, şu anda aileye nakdi olarak da bir destekte bulundu. Bunun dışında Edirne Valiliği Çevre Vakfı'ndan ihtiyaç duyduğu betonu ailemize temin edeceğiz. Aynı şekilde Özel İdaresi'nden de iş makineleriyle ailemize destek vermek suretiyle buradaki evi yeninden inşa etme imkanımız olacak. Aynı zamanda da ailemiz tüp bebek hayalinin yarım kaldığını söylemiş ve Hatun Hanım üzüntülerini ifade etmişti. Buradan Hatun Hanım ve Rasim Bey'in bu isteğini karşılıksız bırakmamak adına İstanbul'da özel bir hastanede ailenin tüp bebek masraflarına sponsor olmayı, ücretsiz karşılamayı kabul ettiler. İnşallah İstanbul'da da tüp bebek tedavilerini de bu şekilde karşılama imkanımız olacak. Ümit ediyorum ki; ailemiz önümüzdeki yıla, yeni evinin içerisinde evladıyla ya da evlatlarıyla beraber girecek" ifadelerini kullandı. 

'TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN ARAYANLAR OLDU'

Evlerinin yanmasıyla birlikte tüp bebek hayallerinin de yandığını, ancak DHA'nın haberinin ardından Türkiye'nin her yerinden çok sayıda yardım için arayanlar olduğunu söyleyen Rasim Balcı, "Evimiz yandı, kullanılmaz hale geldi. Siz haberi yaptıktan sonra Türkiye'nin her yerinden yardım için arayanlar oldu. Yakın çevreden gelenler, arayanlar da var, Allah razı olsun. Evimiz yandı, üzüldük. Şimdi yapılacak yardımlar için sevinçliyiz. Yardımları bekliyoruz" dedi. 

Hatun Balcı da evleri ile tüp bebek için biriktirdikleri paranın yanmasının ardından büyük üzüntü yaşadıklarını fakat desteklerle umutlandıklarını belirterek, "İnşallah bundan sonra her şey çok güzel olur. Kayseri'den hocamız aradı, inşallah o da halledilecek. Çok mutluyuz, çok şükür. Evimizi de Edirne Valiliği yaptıracak. Hasar tespiti yapıldı, devletin eli bize uzandı" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EdirneHavsaŞerbettar KöyüEvYangınParaDestekYardım
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