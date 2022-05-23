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Türkmen Şöleni'nde 50 bin kişi buluştu

MERSİN’in Erdemli ilçesinde düzenlenen 31'inci Geleneksel Türkmen Şöleni’nde 50 bin yörük bir araya geldi. Şölene, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz de katıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:30
Türkmen Şöleni'nde 50 bin kişi buluştu

Erdemli Çamlığı'nda düzenlenen Türkmen Şöleni'nde, yörük çadırları kurularak gelen konuklara sıkma, börek, ayran ve doğal limonata ikramlarında bulundu. Türkiye’nin dört bir tarafından yöresel halk oyunu ekiplerinin de yer aldığı şölene MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve 50 bin yörük katıldı.

Etkinlikte konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Erdemli’de düzenlenen 31'inci Geleneksel Türkmen Şöleni'nde bulunmaktan çok mutluyum. Yörüklerin biraraya geldiği, birlik ve beraberliğin en güzel görüntüsü olan Türkmen Şöleni, hayırlı uğurlu olsun. Bu meydanı dolduran yörük kardeşlerime çok teşekkür ederim. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise şölenin, kentin tanıtılması ve kardeşliğin doruğa çıkarılması için çok önemli bir faaliyet olduğunu söyledi. 

Şölende, Ayşe Dinçer, Mustafa Yıldızdoğan ve Demet Akalın sahne alarak katılımcılara keyifli anlar yaşattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErdemliMersinTürkmen Şöleni
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