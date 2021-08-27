Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1453.4
ALTIN
483.69
DOLAR
8.4018
STERLİN
11.5248
EURO
9.8638
4 öğretim üyesi alınacak
4 öğretim üyesi alınacak
Çankaya Belediye Başkanlığı'ndan araç satışı
Çankaya Belediye Başkanlığı'ndan araç...
175 adet konut satışta
175 adet konut satışta
Orhangazi’de 4 taşınmaz kiraya verilecek
Orhangazi’de 4 taşınmaz kiraya...

Turuncu kategoride aranan Hatun Dağtaş yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada terör örgütü PKK/KCK'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, Terörden Arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan 'Lilit Amed' kod adlı Hatun Dağtaş'ın Diyarbakır'da yakalandığı belirtildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Ağustos 2021 Cuma 16:39
0 Okunma
Turuncu kategoride aranan Hatun Dağtaş yakalandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda, terör örgütü PKK/KCK 'sözde Amed eyaletinde' sorumlu düzeyde faaliyet gösteren turuncu kategorideki Hatun Dağtaş, dün Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla Kocaköy ilçesinde saklandığı köy evinde yakalandı. Teröriste yardım ve yataklık eden 2 kişinin de gözaltına alındığı operasyonda, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği,1 tabanca, 2 el bombası ile birlikte çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Terörist Dağtaş'ın 26 Temmuz 2011'de Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü/Motosikletli Timler Amirliği Hizmet Binasına el bombası atılması olayını planlayan örgüt üyelerinden olduğu, ayrıca Diyarbakır kırsalında gerçekleştirilen çok sayıda eylemin planlayıcısı olduğu tespit edildi. Terörist Dağtaş ile 2 kişinin adli işlemleri devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PKKKCKTerörTeröristDiyarbakır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hemşirelik öğrencisi Merve'den 3 gündür haber alınmıyor
Hemşirelik öğrencisi Merve'den 3 gündür haber alınmıyor
Caretta sahilinde 5 yıldızlı katliam
Caretta sahilinde 5 yıldızlı katliam
Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme
Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans