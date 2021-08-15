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Uçak kazasında hayatını kaybeden pilotun evinde hüzün

KAHRAMANMARAŞ’taki uçak kazasında hayatını kaybeden pilot Serkan Mirzaoğlu’nun Elazığ´daki babaevine acı haber ulaştı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Ağustos 2021 Pazar 09:51
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Uçak kazasında hayatını kaybeden pilotun evinde hüzün

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya´dan kiralanan ve Kahramanmaraş´taki orman yangınına müdahale sırasında düşen uçakta hayatını kaybeden Elazığlı 2 çocuk babası pilot Serkan Mirzaoğlu’nun acı haberi annesine verildi. Elazığ Valisi Erkaya Yırık ve eşi Ayşe Yırık, Mirzaoğlu´nun babaevine gelerek anne Havva Mirzaoğlu’na taziye dileklerinde bulundu. Serkan Mirzaoğlu’nun, 4 ay önce 'Ben hayatımı kaybedersem beni babamın yanına defnedin, mezarım onun yanında olsun' diye vasiyette bulunduğu belirtildi. Mirzaoğlu'nun babasının da bir ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşUçakKaza
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