Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1.990,75
ALTIN
899,24
DOLAR
14,23
STERLİN
18,91
EURO
15,61
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Bahçeşehir Üniversitesi 88 Öğretim Üyesi alıyor
Bahçeşehir Üniversitesi 88 Öğretim...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1.805 Sözleşmeli Personel Alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler...
Yaşar Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yaşar Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Flaş Haber
Doğu'da kış geri döndü
Kapat

Ukraynalı kadın ve çocuklara Kuşadası kucak açtı

RUSYA'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle ülkelerinden ayrılıp Moldova'ya sığınan savaş mağduru 97 kadın ve çocuğa Aydın’ın Kuşadası ilçesi kucak açtı. Bir tur firmasının aracılığıyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na getirilen Ukrayna vatandaşlar daha sonra Kuşadası’ndaki otellere yerleştirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Mart 2022 Pazar 03:38
Ukraynalı kadın ve çocuklara Kuşadası kucak açtı

Kuşadası’ndaki sivil toplum kuruluşları ve iş adamları, bir tur firmasının öncülüğünde Ukrayna'daki savaş mağduru kadın ve çocuklara yardım etmek için çalışma başlattı. Ardından tur firması yetkilileri savaş nedeniyle Kiev'deki evlerinden ayrılıp Moldova'nın başkenti Kişinev’e sığınan Ukraynalı kadınlarla iletişime geçti. Yetkililer, aralarında çocuk ve bebeklerin de olduğu toplam 97 kişi için saat 20.00’de Kişinev Uluslararası Havalimanı'ndan firmaya ait olan bir uçak kaldırdı. Ukraynalılar saat 23.00 sıralarında İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi. Havalimanında firma yetkilileri tarafından karşılanan Ukraynalı kadın ve çocuklar daha sonra otobüslerle Kuşadası'na getirilip otellere yerleştirildi. Ukrayna’da hayat normale dönene kadar Kuşadası’nda kalacak olan savaş mağdurlarının yemek giderleri Kuşadası Belediyesi tarafından karşılanacak.

Kuşadası’na geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Natalia Vandysheva (38), “Ukrayna’da devam eden savaş nedeniyle en çok kadın ve çocuklar mağdur oluyor. Türkiye’ye geldiğimize hala inanamıyorum. Birçok akrabam ile yakın arkadaşım Kiev’de kaldı. Bize yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kiev’den Moldova’nın başkenti Kişinev’e 2 yaşındaki kızı Maria ile iki gün önce sığınan Yulia Parno (29) da, “Türkiye’ye geldiğimiz için çok mutluyum. Burada kendimizi güvende hissediyoruz. Kiev’de kalan akrabalarımın güvenliğinde endişe duyuyorum" diye konuştu.

"EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLAYACAĞIZ"

Tur firmasının Genel Müdürü Fahrettin Çiçek ise "Kuşadası’nda her zaman turist olarak karşıladığımız Ukraynalı kardeşlerimizi maalesef bu kez savaş nedeniyle misafir ediyoruz. Onları Ukrayna’daki hayat normale dönene kadar Kuşadası’nda en iyi şekilde ağırlayacağız. Umarım bu savaş çok uzun sürmez ve bölge bir an önce huzura kavuşur" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaRusyaSavaşKadınçocukTahliyeKuşadası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazeteci Batuhan Yaşar vefat etti
Gazeteci Batuhan Yaşar vefat etti
Sokakta tartıştığı husumetlisini öldürüp intihar etti
Sokakta tartıştığı husumetlisini öldürüp intihar etti
Kadınlar topuklu ayakkabılarıyla yarıştı
Kadınlar topuklu ayakkabılarıyla yarıştı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans