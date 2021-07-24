Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 33
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1351.59
ALTIN
495.44
DOLAR
8.5492
STERLİN
11.7943
EURO
10.0853
Sakarya Geyve’de tarla ve 2 katlı bina satılacak
Sakarya Geyve’de tarla ve...
Denizli Çameli’nde tarlalar satılacak
Denizli Çameli’nde tarlalar satılacak
Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne Öğretim Üyesi alınacak
Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne Öğretim...
Ticaret Bakanlığı 750 Sözleşmeli Muhafaza Memuru Alacak
Ticaret Bakanlığı 750 Sözleşmeli...

Uludağ'da, piknikte odun toplamaya çıkan kadın kayıp 

BURSA Uludağ'a piknik için gelen ve burada odun toplamak için ormana girdikten sonra kaybolan, 11 saattir kendisinden haber alınamayan Gülefer Boynukısa (59) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Temmuz 2021 Cumartesi 10:46
0 Okunma
Uludağ'da, piknikte odun toplamaya çıkan kadın kayıp 

Bursa Uludağ Çobankaya mevkisine sabah saatlerinde piknik yapmak için ailesiyle beraber çıkan Gülefer Boynukısa, saat 14.00 sıralarında odun toplamak için ormana girdi. Boynukısa, uzun süre dönmeyince ailesi aramaya başladı. Yaşlı kadına ulaşamayan ailesi bir süre sonra durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, JAK, ANDA, NAK, AKUT ve İHH ekipleri arama çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 100 kişilik ekibin arama yaptığı bölgede Boynukısa'dan 11 saattir herhangi bir ize rastlanmadı.

Ekipler, Gülefer Boynukısa'yı arama çalışmalarına devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaUludağPiknikGülefer BoynukısaKayıpKadın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Artvin'de sel gitti, çamur kaldı; kayıp 1 kişi aranıyor
Artvin'de sel gitti, çamur kaldı; kayıp 1 kişi aranıyor
Tıp öğrencisi Onur'dan acı haber
Tıp öğrencisi Onur'dan acı haber
Antalya OSB'de plastik fabrikasında yangın
Antalya OSB'de plastik fabrikasında yangın
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans