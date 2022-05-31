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Uşak'ta otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız öğrenci yaşamını yitirdi

UŞAK'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencileri Sude Ürer (23) ile Mısra Buse Uğurlu (25) yaşamını yitirdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Mayıs 2022 Salı 08:56
Uşak'ta otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız öğrenci yaşamını yitirdi

Kaza, saat 21.00 sıralarında Uşak-İzmir Karayolu üzerinde bulunan Uşak Üniversitesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak Üniversitesi Gazetecilik 3'üncü sınıf öğrencisi Sude Ürer ile Sanat Tarihi 3'üncü sınıf öğrencisi Mısra Buse Uğurlu, üniversite karşısında bulunan akaryakıt istasyonunun marketinden alışveriş yaptı. Marketten çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi öğrencisi Ürer ve Uğurlu'ya, H.K. (28) yönetimindeki 64 AH 424 plakalı otomobil çarptı. İki genç kız metrelerce sürüklenirken, kazadan sonra H.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan TIR'lara çarparak durabildi. 

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde üniversite öğrencileri Ürer ile Uğurlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü H.K. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı öğrenen Uşak Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ekrem Savaş, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
UşakUşakİzmir KarayoluUşak Üniversitesi KavşağıKazaTrafik Kazası
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