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Uşak'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Uşak'ta tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

21 Mart 2023 Salı 09:19
Uşak'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Uşak


Z.Ö. (48) yönetimindeki 42 YY 664 plakalı tır, İzmir-Uşak kara yolunda, Gediz Kavşağı'nda tali yoldan çıkan Muhammet Ali Kervan (21) idaresindeki 64 ACB 568 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Kervan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan A.K. (21), E.Ö. (21) ve S.S. (16) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tır sürücüsü Z.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan İzmir-Uşak kara yolu, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
UşakGediz KavşağıKazaTrafik Kazası
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