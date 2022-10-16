Uyuşturucu kullanan baba ve dumanından etkilenen kızı öldü, anne tedavi altında 

Olay, gece saatlerinde, Emek Mahallesi Çimen Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre İbrahim K., evde düzenek kurarak uyuşturucu kullandı. Eşi Songül K. ile kızı E.M.K. ise uyuşturucunun dumanından etkilendi. Eve gelen yakınları, çaldıkları kapının açılmaması üzerine polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dairenin kapısını çilingirle açtırdıktan sonra sağlık ekipleriyle birlikte eve girdi. Sağlık ekibi, salonda hareketsiz yatan İbrahim K. ve kızı E.M.K.'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Anne Songül K. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Songül K., buradaki müdahalesinin ardından başka bir hastaneye sevk edildi. Çiftin diğer çocuklarının ise bugün, bir akrabalarında kaldığı öğrenildi. Polis ekipleri evde incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.