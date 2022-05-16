Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.419,23
ALTIN
899,72
DOLAR
15,50
STERLİN
19,00
EURO
16,14
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Doğuş Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor
Doğuş Üniversitesi 33 Öğretim...
OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik Personel alacak
OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik...
Cihanbeyli Belediyesi 1293 adet muhtelif nitelikte taşınmazı açık artırma ile satacak
Cihanbeyli Belediyesi 1293 adet...

Uzman çavuşu öldürdü, taksiyle kaçarken yakalandı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Muzaffer T., tartıştığı Uzman Çavuş Alper Akkaş'ı bıçakla öldürüp kaçtı. Şüpheli, taksiyle geldiği Bayraklı'da polisin takibi sonucu yakalanıp, gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:05
Uzman çavuşu öldürdü, taksiyle kaçarken yakalandı

Olay, dün akşam saatlerinde Musalla Mahallesi Çeşme Otogarı önünde meydana geldi. İddiaya göre, Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Alper Akkaş ile Muzaffer T. arasında kız meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muzaffer T., Akkaş'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası taksiye binenen Muzaffer T., İzmir istikametine kaçmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine, İzmir polisi harekete geçti. Taksi ile Balçova'dan giriş yapan Muzaffer.T., daha sonra Konak ilçesi istikametine devam etti. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muzaffer.T.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüpheli Bayraklı ilçesi yönüne gittiği sırada, polis ekipleri önünü kesti. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirçeşmeCinayetUzman çavuş Alper Akkaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tunceli'de kız öğrenci yurdunda yangın
Tunceli'de kız öğrenci yurdunda yangın
Pençe-Kilit Operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
Tünelde zincirleme kaza: 3 yaralı
Tünelde zincirleme kaza: 3 yaralı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans