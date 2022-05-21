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Uzungöl'ü çevreleyen kaçak yapılar yıkılıyor

TRABZON'da, dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'deki kentsel dönüşüm projesi kapsamında altyapı çalışmaları tamamlandı. İkinci etapta göl kıyısını çevreleyen kaçak yapılar yıkılacak; görsel estetiğe sahip, doğal rekreasyon alanları oluşturularak gölün çevresi açılacak. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Hedefimiz gölle etrafını çeviren yol arasında herhangi bir yapının kalmaması" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Mayıs 2022 Cumartesi 10:38
Uzungöl'ü çevreleyen kaçak yapılar yıkılıyor

Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artış göstermesiyle başlayan imar kirliliği tartışmaları üzerine harekete geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından göl ve çevresinde iki etaplık 'Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi' hazırlandı. Projeyle görsel estetiğe sahip, doğal, çevreye uyumlu, dayanıklı malzemeler kullanılarak Uzungöl ve çevresindeki günübirlik rekreasyon alanları oluşturulması planlandı. Altyapı çalışmaları tamamlanan projenin ikinci etabında uygulanacak kentsel dönüşümle göl kıyısını çevreleyen hazine arazisi üzerindeki kaçak yapılar yıkılacak, özel mülkiyetli araziler ise kamulaştırılacak. Görüntü kirliliği ortadan kaldırılacak olan Uzungöl, yapı yoğunluğundan arındırılmış olacak.

'UZUNGÖL'DEKİ İŞGALLERİ KALDIRACAĞIZ'

Türkiye’nin sayılı turizm destinasyonları arasında yer alan Uzungöl'ün cazibesini daha da artırmak için çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Uzungöl ile ilgili büyük bir projemiz var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız ve TOKİ Başkanlığı'mız ile birlikte Uzungöl'ü bir bütün olarak ele alıyoruz. Oranın altyapısını zaten geldiğimiz günden itibaren yoğun bir gayretle tamamlamıştık. Şimdi üstyapısına başlıyoruz. Büyük bir proje, önümüzdeki günlerde TOKİ Başkanlığı tarafından ihale ediliyor. Uzungöl girişinden çıkışına kadar bir bütün olarak ele alındı. Yolların, kaldırımların ışıklandırmalarının, aydınlatmaların bütünüyle ele alındığı yeni bir büyük proje bu. Burada hedefimiz gölle gölün etrafını çeviren yol arasında herhangi bir yapının kalmaması. Elbette diğer yapılaşmalarla ilgili herhangi bir yıkım söz konusu olmayacak. Ancak gölün kenarında bulunan bazı kaçak yapılarla ilgili böyle bir işlem gerçekleştirilecek. Onunla ilgili olarak önümüzdeki günlerde proje hayata geçirildiğinde aynı zamanda Uzungöl'ün içerisindeki yollara olan bazı işgalleri de ortadan kaldıracağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Göl çevresiyle ilgili planlanan çalışmaların başlamasını beklediklerini söyleyen turizmci Murat Akyüz de "Bu sezon bir düzenleme gelmesini bekliyorduk ama gelmedi. Halen daha göl çevresindeki kötü görüntü devam ediyor. İmarın gecikmesiyle alakalı bir sıkıntı yaşandığını düşünüyorum. En azından bu sezon gelen insanlarımız Uzungöl'ün gerçek tabi güzelliğini görselerdi diye arzu ederdik. Göl çevresindeki kötü görüntü devam ediyor. Renk renk çadırlarla kulübeler yakışmıyor, göl çevresinin düzene girmesini bekliyoruz" dedi.

Uzungöl'e gezmeye gelen Esin Çetintaş ise "Ciddi bir çarpık yapılaşma olduğu aşikar. Burası içler acısı. Bir an önce bu duruma müdahale edilmeli. Her geçen gün burada özellikle göl kenarında oluşan yapılaşma artıyor. Dün gece çay içerek manzarayı izlediğim yerde ertesi sabah kalktığımda baraka yapıldığı görebiliyorum. Umarım bu duruma el atarlar" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonUzungölYapıKaçak YapıYıkım
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