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Van-Bahçesaray yolu, 3 ay sonra ulaşıma açıldı

VAN'da çığ riski nedeniyle 3 aydır kapalı tutulan Van-Bahçesaray kara yolu, 20 günlük çalışma sonrası ulaşıma açıldı.​

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Nisan 2022 Pazar 12:10
Van-Bahçesaray yolu, 3 ay sonra ulaşıma açıldı

Van'da 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen çığ facialarında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray kara yolu, bu yıl çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bu süreçte birçok noktaya çığ düşerken, 3 ay kapalı kalan kara yolunu açmak için Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Havaların ısınması ile harekete geçen ekipler, 4-5 metre yüksekliğinde kar tünelleri açarak güçlükle ilerledi. 20 gün süren çalışmaların ardından Van-Bahçesaray kara yolu, dün ulaşıma açıldı. Yolun açılması ile aylardır bölgeye gelemeyenler, araçlarıyla geçiş yaptı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanBahçesarayKarKışYolUlaşım
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