Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,926.66
ALTIN
780.06
DOLAR
13.43
STERLİN
18.21
EURO
15.29
Sulusaray Belediyesi zabıta ve itfaiye eri alımı yapacak
Sulusaray Belediyesi zabıta ve...
İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi alacak
İbn Haldun Üniversitesi öğretim...
İstanbul Aydın Üniversitesi 64 öğretim üyesi alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi 64...
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Öğretim görevlisi alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma...

Van'da 180 yerleşim yerinin yolu açıldı

VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 224 mahalle ve mezra yolu, ulaşıma kapanırken, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolları açmak için gün boyu çalışma yürüttü. Gece saatlerine kadar çalışmalarını sürdüren ekipler, 180 mahalle ve mezra yolunu ulaşıma açarken, kalan 44 yerleşim yeri yolunun açılması için de çalışmalar devam ediyor. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Ocak 2022 Salı 09:50
0 Okunma
Van'da 180 yerleşim yerinin yolu açıldı

Van'da önceki gün akşam saatlerinde başlayıp dün sabaha kadar aralıksız devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı kent merkezinde yer yer 15, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaşırken, 224 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonrası 180 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı. 44 yerleşim yerinin yolunun açılması için de çalışmalar sürdürülüyor.

Öte yandan yetkililer, Van-Bahçesaray yolunun açık olduğunu ancak gün içinde kar yağışı beklendiğini söyledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanKarKışYol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ 'nün adliye yapılanmasına 2. dalga operasyonu
FETÖ 'nün adliye yapılanmasına 2. dalga operasyonu
Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına operasyon: 55 gözaltı
FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına operasyon: 55 gözaltı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans