Van'da 180 yerleşim yerinin yolu açıldı

VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 224 mahalle ve mezra yolu, ulaşıma kapanırken, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolları açmak için gün boyu çalışma yürüttü. Gece saatlerine kadar çalışmalarını sürdüren ekipler, 180 mahalle ve mezra yolunu ulaşıma açarken, kalan 44 yerleşim yeri yolunun açılması için de çalışmalar devam ediyor.