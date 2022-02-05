Van'da 308 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı gece geç saatlere kadar devam etti. Kar kalınlığı kent merkezinde 30 santimetre yüksek kesimlerde ise yarım metreyi geçti. Yağışla birlikte kentte 121 mahalle ve 187 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için harekete geçti.

Belediye ekipleri ayrıca kent merkezinde cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlattı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri 11 ani müdahale noktasında; 25 ana arter ve 65 ara arterde küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kent genelinde 300 araç ve 700 civarında personelle çalışma yürüten ekipler, sorumluluk alanındaki 6 bin kilometrelik yol ağında olası mağduriyetlerin önüne geçmek için yoğun bir çaba harcıyor.

Kar yağışının bugün de akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağı belirtildi.