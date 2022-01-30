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Van'da 40 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı

VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 40 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışma başlatıldı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Ocak 2022 Pazar 09:45
Van'da 40 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 mahalle ve 29 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştı. Büyükşehir belediyesi ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Kışın çetin geçtiği Van-Bahçerasay kara yolu da çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı. İlçeye Bitlis'in Hizan ilçesi güzergahından ulaşım sağlanıyor.  Karla mücadele ekipleri, kent merkezinde de yoğun bir çalışma başlattı. Dün akşam başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden kar yağışında da ekipler küreme araçlarıyla ana ve ara arterleri ulaşıma açtı. Kentin belirli noktalarına toplanan kar yığınları, kamyonlara yüklenerek il dışına taşındı. 

Bu arada büyükşehir belediyesi, buzlanma ve çığ tehlikesi nedeniyle mecburi olmadıkça sürücülerin özel araçlarıyla yollara çıkmaması uyarısında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanKarKışYolUlaşım
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