Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 00.46'da merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.62 kilometre derinliğinde meydana gelen deprim Van merkez ve ilçelerinden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.46'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı.

BAKAN SOYLU: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

Van'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirterek, "Van'da, saat 00.46'da gerçekleşen 4,9 büyüklüğünde deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Van'ımıza ve hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kaydetti.

BAKAN KURUM: EKİPLERİMİZİ BÖLGEYE SEVK ETTİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ekiplerin deprem bölgesine hareket ettiklerini belirterek "Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" açıklamasında bulundu.

AFAD: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR

AFAD'dan yapılan açıklamada saha tarama çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, "Geçmiş olsun Van. Tuşba ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Van’ın Tuşba ilçesinde saat 00.46 da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelerimize göre herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Ekiplerimiz araştırmalarını sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

VAN'DA, DEPREMİ HİSSEDENLER KORKUYLA SOKAĞA ÇIKTI

Van'da meydana gelen ve Ağrı ile Bitlis ve ilçelerinden de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremle endişelenen bazı vatandaşlar sokaklara çıktı. Deprem sırasında oturduğu apartmanın 6'ncı katındaki dairesinde olduğunu söyleyen Hakan Korkmaz, "00.46 sıralarında meydana gelen deprem sırasında arkadaşlarımla evdeydim. Önce çok kötü bir ses duydum. Sonra arkadaşlarım bana deprem olduğunu söyledi. Biraz korktum. Herkes bağırıp, çağırarak dışarı çıktı. Şu an kendimi kötü hissediyorum. Bizim daire 6'ıncı katta olduğu için hepimiz korktuk. Biraz dışarıda kalıp sonra evimize geçeceğiz." dedi.

Depremi hisseden Mustafa Zakir ise "Depremi evde yemek yerken hissettim. Maalesef çok korktuk. Korkuyla birlikte kendimi dışarı attım. Şu an çarşıda dolaşıyorum. Biraz daha dışarıda kaldıktan sonra evime geçeceğim." diye konuştu.