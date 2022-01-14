Van'da 930 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı

Van'da dün akşam saatlerine doğru başlayan kar yağışı, sabaha kadar sürdü. Kar kalınlığı, kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye kadar ulaştı. Kent genelinde 509 mahalle ve 421 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Van-Bahçesaray yolunun 7 noktasına ise çığ düştü. Güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatılan yolda, çığ riski nedeniyle çalışma yapılmazken, dün Bahçesaray-Hizan yolunda da çalışma yapılan iş makinesinin üzerine de çığ düştü. İş makinesi operatörü Kemal Aktaş, son anda kar kümesi altında kalmaktan kurtuldu. Yolda, kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kapanan 930 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri de yoğun çalışma yürütürken, kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren İpekyolu Belediyesi'ne bağlı ekipler, kar temizliği yaptı.