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Van'da Eren Abluka- 22 Operasyonu başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Eren Abluka- 22 Operasyonları kapsamında Van-Kato-Karataş çukurları bölgesinde Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu başlatıldı.

19 Temmuz 2022 Salı 09:57
Van'da Eren Abluka- 22 Operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van ilinde Eren Abluka- 22 (Van-Kato-Karataş çukurları) Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı'nca; jandarma özel harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerinden oluşan 530 personel, 45 operasyonel tim görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor" ifadelerine yer verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanTerörOperasyonEren Abluka 22 OperasyonuIçişleri Bakanlığı
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