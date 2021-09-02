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Van'da, helikopter destekli kaçak göçmen operasyonu

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerince helikopter destekli 3 adrese düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı. Operasyon anları helikopterden görüntülenirken, göçmen kaçakçılığı şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Eylül 2021 Perşembe 09:18
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Van'da, helikopter destekli kaçak göçmen operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesindeki 3 adreste kaçak göçmen olduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine harete geçen polis ekipleri, helikopter destekli operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçıkçılığı yaptıkları belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı. Baskın anları, helikopterden çekilen görüntülere de yansıdı. Yakalanan kaçak göçmenler işlemleri İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı geri gönderme merkezine gönderilecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanIpekyoluGöçmenKaçak GöçmenOperasyonAfganistan
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