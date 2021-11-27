Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,776.41
ALTIN
714.43
DOLAR
12.49
STERLİN
16.69
EURO
14.13
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alıyor
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı...
DHMİ'den Hava Trafik Kontrolörü Alıyor 
DHMİ'den Hava Trafik Kontrolörü...
Bitlis İl Özel İdaresi'nden satılık 31 adet dükkan
Bitlis İl Özel İdaresi'nden...
Çankaya Belediyesi'nden konut ve arsa satışı
Çankaya Belediyesi'nden konut ve...

Van Gölü sahilinde Vaşak görüntülendi

VAN'ın Gevaş ilçesinde Van Gölü sahilinde nesli tükenme tehlikesindeki vaşak görüntülendi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Kasım 2021 Cumartesi 14:47
0 Okunma
Van Gölü sahilinde Vaşak görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesindeki vaşak, Van'ın Gevaş ilçesine bağlı İnköyü'nde Van Gölü sahilinde görüntülendi. Hayvanı cep telefonuyla kayıt altına alan çoban Musa Başak, bölgede ilk defa vaşak gördüğünü söyledi. 

İlk olarak çoban köpekleri tarafından fark edilen vaşağı gördüğünde çok şaşırdığını anlatan Başak, "İnköy’de dağda koyunları otlatırken ilk olarak sürü köpekleri fark etti. Ben görünce kedi sandım fakat dikkatli bakınca kedi olmadığını fark ettim. Hemen cep telefonuyla çekmeye çalıştım. Bu sırada da köpeklerin vaşağa saldırmalarını, ona zarar vermesini engelledim. Bölgede daha önce görmediğim için büyük şaşkınlık yaşadım. Daha sonra kayalıklara tırmanan vaşak gözden kayboldu" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Van GölüVaşak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 teknenin alabora olduğu Seferihisar'da balıkçılardan önlem
2 teknenin alabora olduğu Seferihisar'da balıkçılardan önlem
Van'da İran menşeli 243 bin 181 tıbbi hap ele geçirildi
Van'da İran menşeli 243 bin 181 tıbbi hap ele geçirildi
'Turuncu ekipler' karla mücadeleye hazır
'Turuncu ekipler' karla mücadeleye hazır
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans