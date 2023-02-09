Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 476 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla il genelinde 126 mahalle ve mezraya ulaşılamıyor.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Hakkari

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle Hakkari genelinde 31 köy ve 88 mezra yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri de bazı noktalarda düşen çığ nedeniyle kapanan Hakkari-Şırnak yolunda çalışma yapıyor.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte etkili olan kar nedeniyle 76 köy yolunun kapandığını belirtti.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, şehir merkezinde biriken karları kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar dolayısıyla 155 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Kurtkan, yolların açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Karayolları ve belediye ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.