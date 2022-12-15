Van'ın Saray ilçesinde kar etkili oldu

VAN'ın Saray ilçesinin yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde kar etkili oldu. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı bölgede, yol temizleme çalışması başlatıldı.



Saray ilçesinde etkili olan yağmur, yüksek noktalarda yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı kırsal mahalle, mezra ve buralardaki sınır karakollarının ilçeyle ulaşımının sağlandığı yollarda Saray Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.



İlçede cuma gününe kadar karla karışık yağmur şeklinde, yüksek yerlerde ise kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.