Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.233,47
ALTIN
1.121,65
DOLAR
18,90
STERLİN
22,68
EURO
20,06
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim...
Çağ Üniversitesi Öğretim üyeleri alacak
Çağ Üniversitesi Öğretim üyeleri...
Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi...

Van ve Bitlis merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 74 şüpheli yakalandı

Van ve Bitlis merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptıkları şüphesiyle 74 kişi gözaltına alındı.

03 Mart 2023 Cuma 14:27
Van ve Bitlis merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 74 şüpheli yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, özel harekat, çevik kuvvet, terör, narkotik ve asayiş şubelerindeki 313 polisten oluşan 98 ekip, yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyrukluların seyahat ve ikamet etmelerini sağlamak amacıyla sahte belgeler hazırlayan suç şebekesine yönelik Van, Bitlis, İstanbul, Antalya ve Hakkari'de 118 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Eş zamanlı operasyonlarda Van'da 56, Bitlis'te 14, İstanbul, Antalya ve Hakkari'de 4 olmak üzere 74 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
VanBitlisGöçmenKaçakKaçakçılık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya'da yapılacak kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu
Malatya'da yapılacak kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu
Diyarbakır'da çadır kentte depremzede çocuklar için etkinlik alanı oluşturuldu 
Diyarbakır'da çadır kentte depremzede çocuklar için etkinlik alanı oluşturuldu 
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 50 ölçüldü
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 50 ölçüldü
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans