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Van ve Bitlis'te depremzedeler için "sosyal market" kuruldu

Van ve Bitlis'te, depremlerden etkilenenlerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ücretsiz "sosyal market" açıldı.

15 Şubat 2023 Çarşamba 12:30
Van ve Bitlis'te depremzedeler için "sosyal market" kuruldu

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Van ve Bitlis'e gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Van'ın İpekyolu Belediyesince, Atatürk Anadolu Lisesi deprem koordinasyon merkezinde açılan "sosyal market"te, depremzedeler gıda, meyve, ekmek, kıyafet, hijyen ürünleri, çocuk bezi ve mama gibi birçok ürünü ücretsiz temin edebiliyor.
Belediye çalışanları ile gönüllülerin görev yaptığı markete gelen bir çocuk annesi Züleyha Alpaslan, AA muhabirine, deprem nedeniyle evinde hasarın oluştuğunu söyledi.
Ailesiyle Gaziantep'ten Van'a geldiğini belirten Alpaslan, şunları kaydetti:
"Binamız dört katlıydı. İkinci katta oturuyorduk. Çok şiddetli bir deprem yaşadık. Kıyamet kopuyor zannettik. Hiçbir şey düşünemiyorsunuz o anda. 'Bina başımıza ne zaman yıkılacak' diye bekledik. Kabus gibiydi. Hava çok soğuktu. Çok kötü zaman geçirdik. Yaşadığımıza şükrediyoruz. Şu an göçük altında olanlar var. Onlar için üzülüyoruz, ağlıyoruz. Barınacak yerimiz olmadığı için buraya geldik. Van halkı çok anlayışlı. Bizi çok iyi ağırlıyorlar. Belediyenin açtığı marketten ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Desteklerini bizlerden esirgemeyen herkesten Allah razı olsun."
"Canımızın kurtulduğuna şükrediyoruz"
Ailesiyle Adıyaman'dan gelen iki çocuk babası Mevlüt Halil Karcı, yıkıcı bir deprem yaşadıklarını ifade etti.
Depremin ardından tüm vatandaşların tek yürek olduğunu anlatan Karcı, "Dört katlı binanın üst katında depreme yakalandık. Uykudayken sallanmaya başladık. Eşim 'kaçalım' dedi. Kaçacak yerimiz yoktu. Sarsıntı durana kadar dua ettik. Aşağı indik. Ayağımızda çorabımız dahi yoktu. Sırılsıklam olduk. Çok sayıda eş dostumuzu kaybettik. Allah ölenlere rahmet eylesin. Bir nebze de olsa şanslıydık. Canımızın kurtulduğuna şükrediyoruz. Kendimizi ancak buraya attık. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu zor günleri inşallah atlatacağız. Gösterdikleri duyarlılıktan dolayı tüm Van halkına teşekkür ederim. Geldiğimiz günden bu yana bizi yalnız bırakmadılar. Her konuda destek oluyorlar. Allah razı olsun." diye konuştu.
Bitlis
Bitlis'in Ahlat ilçesine de depremzede aileler, gıda, giyim ve diğer ihtiyaçlarını Kaymakamlık tarafından kapalı spor salonunda oluşturulan marketten karşılıyor.
Ahlat Gençlik Merkezi Müdürü Yavuz Gülmez, 250 gönüllü gencin toplanan yardımları organize etmek amacıyla sahada olduğunu söyledi.
İlçe halkının yardımlar konusunda büyük duyarlılık ortaya koyduğunu dile getiren Gülmez, "Yardımları kullanarak spor salonumuzda sosyal market oluşturduk. İlçemize gelen yaklaşık 240 depremzede aileye hizmet verirken aynı zamanda Adıyaman başta olmak üzere Hatay, Kahramanmaraş ve afetin yaşandığı illere yardımları ulaştırdık. Allah destek veren herkesten razı olsun." dedi.
Diyarbakır’dan gelen Hatun Diri ise çok zor bir dönemden geçtiklerini aktararak, "Allah devletimize zeval vermesin. Bize kapılarını açanlara teşekkür ediyorum. 10 kişi geldik ve Ahlat Öğretmenevi'nde kalıyoruz. Çocuklarımın evi yıkıldı. 2 çocuğum Diyarbakır'da görevli olarak çalışıyor. Biz de buraya geldik. Bizlerle yakından ilgileniyorlar." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
VanBitlisDepremMarket
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