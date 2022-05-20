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Vatan Severler Partisi Uzay Üssü Çalışmalarını Duyurdu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Mayıs 2022 Cuma 13:26
Vatan Severler Partisi Uzay Üssü Çalışmalarını Duyurdu

Vatan Severler Partisi kurucu lideri Genel Başkan Yılmaz Gülümser

Basın açıklaması

Bu güzel Çalışmalarımızı 

Değerli Milletimize duyurmak istiyorum.

Vatan Severler Partisi olarak Türkiye

Cumhuriyetimizin ilk uzay üssünü Tokat Zile ye kurup uzaya mekik göndermek için bilimsel olarak çalışmalarımızı yetişmiş Türk gençlerimizin beyin gücüyle başarıya ulaşması için kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyor olacağız

Uzay alanında uzay mekiği fırlatma rampası gözlem evi olmakla beraber devasa bir yerleşke ile Türk bilim insanlarımızı görevlendirme yapacağız

Önderimiz Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetimizin genelinde bilimsel çalışmalar kapsamında yeni nesiller yetiştirmek üzere ilerleyeceğiz

Önderimiz Atatürk’ün de dediği gibi

İstikbal Göklerdedir ilkesine göre hareket ederek muassır medeniyetler seviyesine ulaşmış durumda olacağız hatta muassır medeniyetler seviyesini de geçmeye çalışan bir nesil yetiştirmek üzere kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyor olacağız

Aydınlık günler bizleri bekliyor durmak yok 

Yorulmak yok halkım için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Sözlerini Tamamladı. 

ÖNCELİĞİMİZ TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZ

VATAN SEVERLER PARTİSİ KURUCU LİDERİ

GENEL BAŞKAN YILMAZ GÜLÜMSER

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

MEDYA İLETİŞİM SORUMLUSU

BASIN DANIŞMANI 

SİBEL DEMİRDİŞ

Haber. 

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

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Vatan Severler Partisi Uzay Üssü Çalışmalarını Duyurdu
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