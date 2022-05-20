Vatan Severler Partisi Uzay Üssü Çalışmalarını Duyurdu

Vatan Severler Partisi kurucu lideri Genel Başkan Yılmaz Gülümser
Basın açıklaması
Bu güzel Çalışmalarımızı
Değerli Milletimize duyurmak istiyorum.
Vatan Severler Partisi olarak Türkiye
Cumhuriyetimizin ilk uzay üssünü Tokat Zile ye kurup uzaya mekik göndermek için bilimsel olarak çalışmalarımızı yetişmiş Türk gençlerimizin beyin gücüyle başarıya ulaşması için kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyor olacağız
Uzay alanında uzay mekiği fırlatma rampası gözlem evi olmakla beraber devasa bir yerleşke ile Türk bilim insanlarımızı görevlendirme yapacağız
Önderimiz Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetimizin genelinde bilimsel çalışmalar kapsamında yeni nesiller yetiştirmek üzere ilerleyeceğiz
Önderimiz Atatürk’ün de dediği gibi
İstikbal Göklerdedir ilkesine göre hareket ederek muassır medeniyetler seviyesine ulaşmış durumda olacağız hatta muassır medeniyetler seviyesini de geçmeye çalışan bir nesil yetiştirmek üzere kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyor olacağız
Aydınlık günler bizleri bekliyor durmak yok
Yorulmak yok halkım için çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Sözlerini Tamamladı.
ÖNCELİĞİMİZ TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZ
VATAN SEVERLER PARTİSİ KURUCU LİDERİ
GENEL BAŞKAN YILMAZ GÜLÜMSER
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
MEDYA İLETİŞİM SORUMLUSU
BASIN DANIŞMANI
SİBEL DEMİRDİŞ
Haber.
Nihat İlikcioğlu
Tel. 0 532 764 44 48