YAŞA ÇOCUK DERNEĞİ

HABER: ASLI M. SARI

Kahramanmaraş Merkezli 11 ilde meydana gelen deprem sonrası Türkiye'nin tüm illerinden yardım bölgelere gitmeye devam ediyor. Yaşa Çocuk Derneği deprem bölgelerine ve İzmir'e yerleşen depremzedelere çalışmalarını ilk günden beri sürdürüyor.

Yaşa Çocuk Derneği Başkanı Selma Özdemir ve Yaşa Çocuk Derneği Mübeccel Hürmen ''Her zaman destek bekleyen, bütün depremzedelerimizin, çocuklarımızın, ailelerimizin yanındayız.'' ifadeleri kullandı.

Yaşa Çocuk Derneği Başkanı Selma Özdemir; "06.02.2023 tarihinde 11 ili etkileyen depremde tüm ülke yasa boğuldu. Deprem bölgesinde etkilenen vatandaşlarımızın hikayeleri kadar bizleri etkileyen bir olay da İzmir de yaşandı. 26 Yıldır çocuk hasreti olan hayırseverimiz bebeğinin ilk kıyafetlerini depremzede bebekler için gönderdi. Daha önce çocuk sahibi olmak için tedavi gören hayırseverimiz 2012 yılında ilk kanserine daha sonra da ikinci kez kansere yakalandığını öğrendi. Savaşını büyük bir başarıyla ve azimle kazandı. Hem kendine hem de bu hastalığı yakalanan bir çok kişiye de ilham olan hayırseverimiz çocuk sahibi olma istediğinden de hiç vazgeçmedi. 26 yıldır özenle, hasretle ve ümitle gözü gibi sakladığı kıyafetleri sizlere güveniyorum diyerek Yaşa Çocuk Derneği’ne gönderdi. Bu anlamlı hasret dolu kıyafetlere veda etmek tahminimizden de zor ve acı olsa da eşyası olmayan bebeklerin düşüncesi her şeyin önüne geçiyor. Kalbi güzellik ve iyilikler dolu insanlar var oldukça ümit her zaman vardır. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet yaralılara tez zamanda şifa diliyoruz." açıklamasında bulundu.