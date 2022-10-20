Yatak odasÄ±na uyuÅŸturucu serasÄ± kurmuÅŸ

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, â€˜torbacÄ±â€™ diye tabir edilen uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Ekipler, merkez ilÃ§elerde belirlenen Ã§ok sayÄ±da adrese eÅŸ zamanlÄ± baskÄ±n dÃ¼zenleyip, kentin giriÅŸlerinde de ÅŸÃ¼pheli araÃ§larÄ± durdurdu. Operasyon kapsamÄ±nda 27 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Adreslerdeki aramalarda uyuÅŸturucunun yanÄ± sÄ±ra ruhsatsÄ±z 3 tabanca, 1 samuray kÄ±lÄ±cÄ± ve 1 pala ele geÃ§irildi.

YATAK ODASINDA SERA

Ekipler, operasyon kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan V.B.â€™nin, Seyhan ilÃ§esi UÃ§ak Mahallesiâ€™ndeki evinde Hint keneviri yetiÅŸtirip uyuÅŸturucu imal ettiÄŸini belirledi. Adreste yapÄ±lan aramada V.B.â€™nin, evininÂ yatak odasÄ±nda termal Ã§adÄ±r iÃ§erisinde zamanlayÄ±cÄ±lÄ±, Ä±sÄ± Ã¶lÃ§erli, LED Ä±ÅŸÄ±klÄ± ve vantilatÃ¶rlÃ¼ sera kurulduÄŸunu saptadÄ±. Ekipler, serada 34 kÃ¶k Hint keneviri ile uyuÅŸturucu imalatÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen malzeme ve kimyasal maddeler ele geÃ§irdi. V.B., emniyetteki ifadesinde uyuÅŸturucu kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Hint kenevirlerini de kendisi iÃ§in yetiÅŸtirdiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

YEDEK LASTÄ°KTE ESRAR

Polisin otoyolda takip ettiÄŸi ÅŸÃ¼pheli bir otomobil deÂ uygulama noktasÄ±nda durduruldu. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Y.B.â€™nin (32) indirildiÄŸi araÃ§ta narkotik kÃ¶pek â€˜Oscarâ€™ ile arama yapÄ±ldÄ±. Oscarâ€™Ä±n tepki vermesi Ã¼zerine bÄ±Ã§akla kesilen yedek lastiÄŸin iÃ§inde 4 kilo esrar ele geÃ§irildi.

Ã–te yandan ÅŸÃ¼phe Ã¼zerine durdurulan bir yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n bagajÄ±ndaki; B.Ã‡.â€™nin (20) valizinde de 2 bin 408Â sentetik hap bulundu.

Sorgulanmak Ã¼zere emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼len ÅŸÃ¼phelilerin iÅŸlemlerinin sÃ¼rÃ¼yor.