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'Yaya geçidi'nde otomobilin çarptığı 3 kadın öldü

ANTALYA’nın Finike ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadın, otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

22 Temmuz 2022 Cuma 09:52
'Yaya geçidi'nde otomobilin çarptığı 3 kadın öldü

Kaza, saat 21.00 sıralarında Finike- Kumluca karayolunda meydana geldi. T.K. yönetimindeki 07 AUU 244 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen A.A. (75), F.K. (63) ile Z.K.'ye (64) çarptı. 3 kadın da çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve posi ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise 3 kadının da yaşamını yitirdiği belirlendi. A.A., F.K. ve Z.K.'nın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü T.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaFinikeKazaYayaTrafik Kazası
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