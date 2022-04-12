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Yazar Ergün Poyraz, evinin önünde saldırıya uğradı

AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde yazar Ergün Poyraz, evinin önünde bir grubun saldırısına uğradı. Darbedilen Poyraz, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Nisan 2022 Salı 09:14
Yazar Ergün Poyraz, evinin önünde saldırıya uğradı

Ergenekon davasında 2007 yılında tutuklanan ve 6 yıl 9 ay Silivri Cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan yazar Ergün Poyraz, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Davutlar Mahallesi'ndeki evinin önünde bir grubun saldırısına uğradı. Tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan Poyraz ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafatasında çatlak oluştuğu belirlenen Poyraz, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Polis, olaydan sonra kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aydın KuşadasıErgün PoyrazYazarDarpSaldırı
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