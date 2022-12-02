Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.019,50
ALTIN
1.078,84
DOLAR
18,64
STERLİN
22,86
EURO
19,61
Van'da kamu konutu satış ihalesi
Van'da kamu konutu satış...
Rekabet Kurumu'ndan araç satış ihalesi
Rekabet Kurumu'ndan araç satış...
TÜBİTAK 311 araştırmacı alacak
TÜBİTAK 311 araştırmacı alacak
Adalet Bakanlığı 406 personel alacak
Adalet Bakanlığı 406 personel...

Yeni Yusufeli'nde kontrollü patlatmada kaya düşen 2 ev hasar gördü

ARTVİN'de, baraj nedeniyle sular altında kalmaması için taşınan Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerindeki Meşecik köyünde, heyelanlı alan temizleme çalışmasında kontrollü patlatma yapıldı. Yamaçtan kopan kayaların düştüğü boş 2 evde, hasar meydana geldi.

02 Aralık 2022 Cuma 12:01
Yeni Yusufeli'nde kontrollü patlatmada kaya düşen 2 ev hasar gördü

İlçede yapılan Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak 7 köyden biri olan, 35 haneli Meşecik köyünün taşınacağı yeni yerleşim yerinin üst tarafındaki yamaçta, heyelanlı alanı temizleme çalışmalarına devam edildi. Heyelan riskli yamaçta, güvenlik önlemleri alındıktan sonra kontrollü patlatma yapıldı. Bu sırada yamaçtan kopan kayalar, yuvarlanarak Mehmet ve Tevfik Yıldırım'a ait boş olan tek katlı evlerin üzerine düştü. Evlerde hasar oluşurken, ekipler de bölgede iş makinesiyle kayaların kaldırılması için çalışma başlattı. Meşecik köyüne henüz yerleşimin yapılmadığı belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArtvinYusufeli BarajıMeşecik KöyüPatlamaKayaEvHasar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya turizmi, tüm yılların en iyi kasım ayını yaşadı
Antalya turizmi, tüm yılların en iyi kasım ayını yaşadı
Arızalanan kamyonetini kontrol ederken minibüsün çarpmasıyla öldü
Arızalanan kamyonetini kontrol ederken minibüsün çarpmasıyla öldü
Trakya, 50 yılın en kurak dönemini geçirdi
Trakya, 50 yılın en kurak dönemini geçirdi
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans