Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya 24
parÃ§alÄ± az bulutlu
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
3.894,09
ALTIN
990,44
DOLAR
18,59
STERLÄ°N
21,12
EURO
18,34
PTT'den arsa satÄ±ÅŸ ihalesi
PTT'den arsa satÄ±ÅŸ ihalesi
KÄ±rklareli Ãœniversitesi 20 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
KÄ±rklareli Ãœniversitesi 20 Ã–ÄŸretim...
Ä°cra MÃ¼dÃ¼r ve Ä°cra MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± alÄ±m ilanÄ±
Ä°cra MÃ¼dÃ¼r ve Ä°cra...
Sakarya UygulamalÄ± Bilimler Ãœniversitesi 7 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
Sakarya UygulamalÄ± Bilimler Ãœniversitesi...

Yol kenarÄ±nda kadÄ±n cesedi bulundu

AYDIN'Ä±n Ä°ncirliova ilÃ§esinde, kara yolu kenarÄ±nda kimliÄŸi belirsiz kadÄ±n cesedi bulundu.Â Ekipler, vÃ¼cudunda yara izleri bulunan kadÄ±nÄ±n kimliÄŸini belirlemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

18 Ekim 2022 SalÄ± 11:37
Yol kenarÄ±nda kadÄ±n cesedi bulundu

Erbeyli Mahallesi AydÄ±n-Ä°zmir kara yolu kenarÄ±nda hareketsiz yatan kadÄ±nÄ± gÃ¶renler, durumu 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, vÃ¼cudunda yara izleri bulunan kadÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirledi. Ä°nceleme sonrasÄ± ceset, AydÄ±n Adnan Menderes Ãœniversitesi Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. KadÄ±nÄ±n araÃ§ Ã§arpmasÄ± sonucu Ã¶lmÃ¼ÅŸ olabileceÄŸini deÄŸerlendiren ekipler, kimlik tespiti ve olaya iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Jandarma ayrÄ±ca gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini incelemeye aldÄ±. SoruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydÄ±nÄ°ncirliovaKadÄ±nCeset
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
NevÅŸehir'de balon sert iniÅŸ yaptÄ±: 2 Ã¶lÃ¼, 3 yaralÄ±
NevÅŸehir'de balon sert iniÅŸ yaptÄ±: 2 Ã¶lÃ¼, 3 yaralÄ±
Mevlana ÅŸehri Konyaâ€™da â€˜Kitap GÃ¼nleriâ€™ aÃ§Ä±ldÄ±
Mevlana ÅŸehri Konyaâ€™da â€˜Kitap GÃ¼nleriâ€™ aÃ§Ä±ldÄ±
Madendeki yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lan iÅŸÃ§i: Bizim kaderimiz yer altÄ±ndaymÄ±ÅŸÂ 
Madendeki yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lan iÅŸÃ§i: Bizim kaderimiz yer altÄ±ndaymÄ±ÅŸÂ 
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans