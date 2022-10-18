Yol kenarÄ±nda kadÄ±n cesedi bulundu

Erbeyli Mahallesi AydÄ±n-Ä°zmir kara yolu kenarÄ±nda hareketsiz yatan kadÄ±nÄ± gÃ¶renler, durumu 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, vÃ¼cudunda yara izleri bulunan kadÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirledi. Ä°nceleme sonrasÄ± ceset, AydÄ±n Adnan Menderes Ãœniversitesi Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. KadÄ±nÄ±n araÃ§ Ã§arpmasÄ± sonucu Ã¶lmÃ¼ÅŸ olabileceÄŸini deÄŸerlendiren ekipler, kimlik tespiti ve olaya iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Jandarma ayrÄ±ca gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini incelemeye aldÄ±. SoruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â
DHA