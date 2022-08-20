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Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 30 yaralı

AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 10’u ağır, 30 kişi de yaralandı.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 11:29
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 30 yaralı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Hüdai kaplıcaları yakınında meydana geldi. Yalova’dan Antalya’ya giden henüz sürücüsü belirlenemeyen 16 BLT 67 plakalı Pamukkale Turizm’e ait yolcu otobüsü, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otobüsteki 1 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 10’unun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarSandıklıKazaTrafik KazasıYolcuOtobüs
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