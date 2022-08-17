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Yozgat'a şehit ateşi düştü

ŞANLIURFA Birecik'te PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) sevki sırasında şehit olan Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in (22) acı haberi, Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki ailesine verildi.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:47
Yozgat'a şehit ateşi düştü

Suriye'nin Ayn el- Arab bölgesinden dün sabah PKK/YPG'li teröristlerce Birecik ilçesine bağlı Çiçekalan Hudut Karakolu'na saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 5 asker, tahliye edilip, ilk müdahalelerinin ardından helikopterle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralı askerlerden Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu dün, Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir ise bugün sabaha karşı GATA'ya sevki sırasında şehit oldu. Sağlık ekipleriyle Yozgat Sorgun'daki eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan baba Ali ve anne Ferdane Özdemir, gözyaşı döktü. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Enes Gazi Özdemir'in 2 kardeşinin de kendisi gibi sözleşmeli er olduğu; birinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, diğerinin ise Hatay'da görev yaptığı belirtildi. Şehit Özdemir, ikindi vakti ilçede kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeŞanlıurfaBirecikTerörSaldırışehitEnes Gazi ÖzdemirYozgat
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