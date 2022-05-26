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Yozgat'a şehit ateşi düştü

PENÇE-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in (23) acı haberi, Yozgat'taki ailesine verildi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Mayıs 2022 Perşembe 10:54
Yozgat'a şehit ateşi düştü

Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in şehadet haberi, Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Küçüktaşlık köyündeki ailesine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan baba Faruk ve anne Şekire Meral, gözyaşı döktü. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit yakınları da belediye ekiplerince kurulan çadırda aileye taziyede bulundu.

Şehit Mehmet Meral'in 4 kız kardeşinin bulunduğu ve evin tek oğlu olduğu belirtildi. Şehidin cenazesi, ikindi vakti köy mezarlığında toprağa verilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YozgatşehitPiyade Sözleşmeli ErMehmet Meral
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