Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir ve Kayseri'de kar etkili oluyor

Yozgat

Hava sıcaklığının bir dereceye kadar düştüğü Yozgat'ta kar yağışının ardından yüksek kesimler, evlerin çatıları ve araçların üzeri beyaza büründü.

Bazı vatandaşlar, kar manzaralarının oluştuğu Çamlık Milli Parkı'nda fotoğraf çektirdi.

İrfan Meral, ailesiyle karın keyfini çıkardıklarını söyledi.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de sabah saatlerinde başlayan kar, kent merkezi ve Keskin ilçesinde aralıklarla devam ediyor.

Keskin'de bazı vatandaşlar, sabah işe gitmek için evlerinden çıktıklarında araçlarının üzerindeki karı temizledi.

Kar yağışının kentte yarın da devam etmesi bekleniyor.

- Kayseri

Kayseri'de, kentin yüksek kesimlerinde ve Erciyes Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor.

Erciyes Kayak Merkezi'nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışının öğleden sonra etkisini artırması bekleniyor.

- Kırşehir

Kırşehir'de Çiçekdağı, Kaman ve Boztepe ilçelerinde kar etkisini gösteriyor.

Çiçekdağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Boztepe ilçesi kara yolu üzerindeki Kervansaray Dağları da kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.