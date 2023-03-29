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Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir ve Kayseri'de kar etkili oluyor

Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir ve Kayseri'de sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösteriyor.

29 Mart 2023 Çarşamba 10:52
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Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir ve Kayseri'de kar etkili oluyor

Yozgat

Hava sıcaklığının bir dereceye kadar düştüğü Yozgat'ta kar yağışının ardından yüksek kesimler, evlerin çatıları ve araçların üzeri beyaza büründü.
Bazı vatandaşlar, kar manzaralarının oluştuğu Çamlık Milli Parkı'nda fotoğraf çektirdi.
İrfan Meral, ailesiyle karın keyfini çıkardıklarını söyledi.
- Kırıkkale
Kırıkkale'de sabah saatlerinde başlayan kar, kent merkezi ve Keskin ilçesinde aralıklarla devam ediyor.
Keskin'de bazı vatandaşlar, sabah işe gitmek için evlerinden çıktıklarında araçlarının üzerindeki karı temizledi.
Kar yağışının kentte yarın da devam etmesi bekleniyor.
- Kayseri
Kayseri'de, kentin yüksek kesimlerinde ve Erciyes Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor.
Erciyes Kayak Merkezi'nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışının öğleden sonra etkisini artırması bekleniyor.
- Kırşehir
Kırşehir'de Çiçekdağı, Kaman ve Boztepe ilçelerinde kar etkisini gösteriyor.
Çiçekdağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Boztepe ilçesi kara yolu üzerindeki Kervansaray Dağları da kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
YozgatKırıkkaleKırşehirKayseriKarKar Yağışı
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