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Yük gemisinde, muz kolilerine gizlenen 258 kilo kokain ele geçirildi 

MERSİN Limanı'nda, uyuşturucu madde taşındığı tespit edilen yük gemisindeki konteynerde, muz kolilerine saklanan 258 kilogram kokain ele geçirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Nisan 2022 Cumartesi 18:09
Yük gemisinde, muz kolilerine gizlenen 258 kilo kokain ele geçirildi 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışma kapsamında, Ekvador'dan temin edilen uyuşturucu maddenin deniz yoluyla Mersin’e getirilerek, yurt içinde satılmak üzere sevk edileceğinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda uyuşturucu maddeyi bulmak için soruşturmasını derinleştiren jandarma ekipleri, yük gemisini takibe aldı. Geminin yurda giriş yaparak taşıdığı konteynerleri antrepo alanına indirmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yapıldı. Konteynerdeki aramada, muz kolileri içine gizlenen 258 kilogram kokain ele geçirildi. Kokaine el koyan ekipler, konteynerin bağlı bulunduğu firma yetkilisi 3 kişi hakkında soruşturma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mersin LimanıYük GemisiGemiUyuşturucuNarkotikPolisJandarma
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