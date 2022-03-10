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Yük treni hemzemin geçitte midibüse çarptı: 27 yaralı

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesi Alpullu beldesinde yük treninin hemzemin geçitte işçileri taşıyan servis midibüsüne çarptığı kazada 27 kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Mart 2022 Perşembe 10:38
Yük treni hemzemin geçitte midibüse çarptı: 27 yaralı

Kaza, saat 07.30 sıralarında Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde meydana geldi. Bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsüne, hemzemin geçitte yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilip yan yatan midibüsteki 27 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan, servis midibüsünün bariyeri kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada yük treninin çarptığını belirterek, "Midibüste bulunan 27 kişi yaralandı. Yaralılar Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KırklareliBabaeskiAlpulluTrenTren KazasıMidibüsMinibüs
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