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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ hükümlüsü ile 4 organizatör yakalandı

İZMİR'in Menderes ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan ve haklarında FETÖ'ye üye olmak suçundan hüküm bulunan 7 kişiyle 4 organizatör yakalandı. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheli tutuklandı.

18 Eylül 2022 Pazar 11:57
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ hükümlüsü ile 4 organizatör yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cuma günü saat 19.30 sıralarında Gümüldür Mahallesi açıklarında sürat teknesiyle yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan bir grubun olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, tekneyi durdurdu. Yapılan çalışmada, haklarında FETÖ'ye üye olmak suçundan mahkumiyet kararı bulunan ve dosyaları istinaf mahkemesinde olan A.İ., H.R.Ç., N.Ş., N.B., Ö.V.Ç., S.E. ve S.A.'nın yanı sıra geçişi organize eden kişiler M.E, H.A., M.B.K. ve O.K. yakalanıp gözaltına alındı. Jandarma komutanlığına götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirMenderesFetöTerörörgütKaçakYunanistan
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